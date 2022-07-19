Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi.

Transfer bedeli 2 milyon euro

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada “Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.