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Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu

Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş, İstanbulspor Kulübü'ne 2 milyon euro transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi.

Transfer bedeli 2 milyon euro

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada “Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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