En acı karne töreni: Kazada ölen Tuana için okulunda karne töreni düzenlendi

Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

2021-2022 yılında okulunu başarıyla bitiren ve takdir belgesi almaya hak kazanan Tuana Yiğit için okulu Merkez Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Sırasının üzerine fotoğrafları, karnesi ve takdir belgesi konulan Tuana Yiğit için arkadaşları ve öğretmenlerinden helallik istendi. Tuana'nın ruhuna yapılan duanın ardından öğrenciler, sessiz bir şekilde karnelerini alarak dağıldı. Törende Yiğit'in öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı

Karnesini almaya 1 gün kala geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana'dan geriye, bu yıl Kastamonu il genelinde düzenlenen Okullararası Hentbol Şampiyonası'nda birinci olan Merkez Ortaokulu takımıyla şampiyonluk kupasını kaldırdığı o görüntüler kaldı. Ayrıca Tuana'nın son kutladığı doğum gününde pastanın üzerindeki mumları üflemesi de yürekleri dağladı.

“Hentbol takımımızda oynuyordu, başarılı bir öğrencimizdi, çok üzüntülüyüz"

Tuana'nın okulun hentbol takımında oynadığını söyleyen Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, “Gayet başarılı bir öğrencimizdi. Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşı güzel davranışlar sergileyen bir öğrencimizdi. 30 yıllık meslek hayatımda bundan daha acı bir karne töreni yaşamadım. Halbuki karne törenleri sevinç içerisinde olur. Ama biz bugün üzüntü içerisindeyiz. Acımız büyük. Keşke yaşanmasaydı, keşke herkes kurallara uyabilseydi, keşke imkanlar daha farklı olabilseydi. Tuana yaşasaydı keşke. Ömrünün baharındaki bir öğrencimizi toprağa vermek zorunda kalmasaydık. Ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüntülüyüz” dedi.

Tuana'nın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Özden, “Keşke kendisi de aracı kullanan da kurallara uyabilseydi. Böyle olmasaydı, bu acıyı yaşamasaydık. Ama takdir-i ilahi, Allah'ın verdiği ömrü, bir saniye bir nefes daha uzatmak mümkün değil. Tuana sevdiğimiz bir öğrencimizdi. Başarılı bir öğrencimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün okul olarak acı günümüzde yanımızda olan velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle acı bir günde kelimeler kifayetsiz kalıyor. Üzüntümüz büyük. Hem Merkez Ortaokul ailesine hem de kendi ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

