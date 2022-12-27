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En acı kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

En acı kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti
En acı kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.


Kaza bugün öğle saatlerinde Ürgüp-Mustafapaşa yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 UT 307 plakalı otomobil ile 45 ZR 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ile yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 aylık Hira G., sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asım Çapacı
 

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