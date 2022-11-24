En acı Öğretmenler Günü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan'ın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarı başında gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan kızının mezarında gözyaşı döken anne Hayriye Alkan, kızının öğrencilerinin Öğretmenler Günü'nü bir hafta önceden kutladığını söyledi. Kızının, öğrencileri tarafından çok sevildiğini belirten anne Alkan, öğrencilerinin bir hafta önceden onun için resimler yaptığını ifade etti.

Beyhan Sağlam - Hanifi Güzel

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.