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En acı Öğretmenler Günü

En acı Öğretmenler Günü
En acı Öğretmenler Günü

Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan, ilk Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

En acı Öğretmenler Günü - Tıkla İzle

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan'ın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarı başında gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan kızının mezarında gözyaşı döken anne Hayriye Alkan, kızının öğrencilerinin Öğretmenler Günü'nü bir hafta önceden kutladığını söyledi. Kızının, öğrencileri tarafından çok sevildiğini belirten anne Alkan, öğrencilerinin bir hafta önceden onun için resimler yaptığını ifade etti.

Beyhan Sağlam - Hanifi Güzel

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