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En ağır yaşam

En ağır yaşam
En ağır yaşam

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki Uğur Civan, 7 yaşında aldığı kilolar sebebiyle ne kapılara sığabiliyor ne de 3 yıldır evden dışarıya çıkabiliyor. 300 kiloya ulaşan genç adamın en büyük hayali eski sağlıklı günlerine geri dönebilmek.

En ağır yaşam - Tıkla İzle

Gölcük ilçesinde ikamet eden Uğur Civan'ın hayatı, 7 yaşında tanıştığı obezite hastalığı ile kabusa döndü. Sünnet edildikten sonra hızlı şekilde kilo almaya başlayan Civan, 25 yaşına geldiğinde 300 kiloya ulaştı. Kapılara sığmayan, evden çıkamayan Civan, yürümekte de güçlük çekiyor. Fazla kiloları sebebiyle kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar ile de mücadele eden genç adama 45 yaşındaki annesi bakıyor. En büyük hayali eski sağlıklı günlerine kavuşmak olan Uğur, evden çıkarak sosyal hayata karışmak, kendi ayakları üzerine durmak istiyor.

Fehime Kartal - Cihan Atik

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