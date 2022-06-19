'En baba' babalar

Adana'da huzur ve güveni sağlamak için büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Kimi zaman eylemde zırhlı bir aracın içinde; kimi zaman bir asayiş olayında en ön safta; kimi zaman da bir terör operasyonunda gökyüzünde; helikopterde görev başındalar.

Sevdalandıkları vatan uğruna uykusuz geçen gecelerde evlatlarından uzakta bu ülkeye hizmet eden polisler, ‘Babalar Günü'nde de unutulmadı. Çocukları onlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi; duygu dolu anlar yaşandı. Evlatlarına sıkı sıkıya sarılan polisler, 'Babalar Günü'nün keyfini evlatlarıyla birlikte yaşadı.

Fatih Keçe

