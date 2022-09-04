En 'çekici' gelin alma

Dünya evine giren Zeliha ve Osman çifti düğünlerinde, çekici aracını gelin arabası yapınca ilgi odağı oldular. Damat Osman Akış, oto kurtarıcı işiyle uğraştığını belirterek, "çekicilikle uğraştığım için kız evinden gelini çekici ile çekelim alalım dedim" şeklinde konuşurken, gelin Zeliha Akış ise, "en çekici gelin ben oldum" dedi.

Çekici araçlarının konvoyda yer aldığı düğünde, konvoyu gören vatandaşlar da o anları ilgiyle izleyerek cep telefonlarına sarıldılar. Gelin arabası olarak çekici arkasında yazılı olan 'Google'da arasan böyle çekici damat bulamazsın' yazısı büyük ilgi görürken, gelin arabasının arkasına yazdırdığı yazının mesleğini içermesi gerektiğini düşünerek tasarladığını belirten damat Osman Akış, "Genelde görüyorum çevremde gelin alması için kamyonla tırla yapan var. Ben de çekicilikle uğraştığım için kız evinden kızı çekici ile çekelim alalım dedim. Gelin alma konvoyda çekici olunca köy yollarında biraz sıkıntı yaşadık. Tek sorun o oldu. Yolda çok sayıda vatandaşa denk geldik. Hepsi de video çekip el sallayıp kornaya bastı. Çok mutluyuz. En çekici gelini aldım. Bundan sonra da yollarda araba kurtarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çekici aracının arkasına esprili bir yazı yazmak için çok düşündüğünü anlatan damat, "Ben gelin arabasını çekici yapacaksam yazı da mesleğimi içermeli dedim. Ondan dolayı böyle bir yazı tasarladım. 'Google'da arasan böyle çekici damat bulamazsın' yazısı yazdırdım" şeklinde konuştu.

Gelin arabasının çekici olmasının çok havalı olduğunu belirten Zeliha Akış ise, "En çekici gelin ben oldum. Havalı oldu yani. Güzel bir değişiklik oldu. Beklemiyordum böyle bir şey. Şaşırdım çekiciyi görünce. Gerçi Osman bana söylüyordu. İnanmıyordum ama görünce 'oha' dedim ve gerçek olduğunu gördüm ve en çekici gelin olarak en çekici damadı aldım" diye konuştu.

Mehmet Demirci