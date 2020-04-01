En çılgın evde kal mesajı

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, Korona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için gökyüzüne çıktı. Yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda vatandaşlara seslenen Özkaya, Korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Özkaya, "Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. Uzmanların 1 buçuk metre mesafe koyun dediklerini biliyorum ama yarım metre de benim için ekleyin zararlı çıkmazsınız. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Emre Akarca