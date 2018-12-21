En çok konut İstanbul'da satıldı

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'deki konut satış istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de en çok konutun İstanbul'da satıldığı görüldü. Böylelikle İstanbul'da 16 bin 58 konutun el değiştirdiği görülürken, Türkiye'de toplam satışı gerçekleşen konut sayısı 89 bin 626 olarak kaydedildi. En çok konut satışı gerçekleşen ikinci il ise 7 bin 834 ile Ankara, üçüncü il de 4 bin 773 ile İzmir olarak belirlendi. Bu rakamlar baz alındığında da Türkiye'de Kasım ayı boyunca gerçekleşen konut satış istatistiklerinin bir önceki aya oranla azaldığı yönünde oldu.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yılbaşından beri konutlarla ilgili yazılı mecralara 93 bin 597 haberin yansıdığı tespit edildi. 2017 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise rakamın 88 bin 351 olduğu görüldü. Konut başlığı altında çıkan haber yansımaları içeriklerine göre incelendiğinde, en çok satış, kira, fiyatlardaki artış ve deprem başlıkları altında haber çıkışları olduğu görüldü.