En çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,56 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 1,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24, Euro yüzde 0,07 oranlarında kazandırırken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,61 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 1,96, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37, Euro yüzde 0,20 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 0,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,15 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,41 oranında en az kazandıran yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,23 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,02 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,57 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 16,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,56, Amerikan Doları yüzde 5,24, BIST 100 endeksi yüzde 4,83 ve Euro yüzde 1,15 oranında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 13,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,53, Amerikan Doları yüzde 2,33, BIST 100 endeksi yüzde 1,93 oranlarında kazandırırken; Euro yüzde 1,65 oranında yatırımcısına kaybettirdi.