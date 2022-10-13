En çok milyoner New York'ta

Medya takip kurumu Ajans Press'in yatırım danışmanlığı şirketi Henley&Partners verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en çok zengin barındıran şehirleri belli oldu. Listenin ilk sıralarında ABD şehirleri yer alırken, New York'da 59'u 1 milyar doların üzerinde, 15 bin 470'i 10 milyon doların üzerinde 737'si ise 100 milyon doların üzerinde olmak üzere toplam 345 bin 600 milyoner yaşıyor. Tokyo 304 bin 900 milyoner ile ikinci sırada, Singapur 249 bin 800 milyoner ile üçüncü sırada yer buldu. İlk üçü takip eden diğer şehirler ise sırasıyla, Los Angeles&Malibu, Chicago, Houston, Pekin, Şanghay, Sidney, Hong Kong, Frankfurt, Toronto, Zürih, Seul, Melbourne, Dallas ve Fort Worth, Cenevre ve Paris oldu. Ajans Press, ekonomi ve milyonerler üzerine medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press'in yazılı basın, TV kanalları ve internet haber sitelerini taradığı araştırmada, milyonerlerle ilgili medyaya 10 bin 985 haber yansırken, ekonomi başlığı altında 4 milyon 606 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Türkiye'de 2022 yılı içerisinde en çok ekonomi başlıklı haber içeriklerinin konuşulduğu tespit edildi.

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