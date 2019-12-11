En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak

Futbolda da artık Z kuşağı dönemi başladı. 2000 sonrası doğan oyuncular artık dünya futbol piyasasında en çok talep gören isimler olurken, KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncusunu inceledi. Araştırmaya göre; Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon Euro değeriyle ikinci sırada yer aldı. Yine Real Madrid forması giyen Rodrygo ise 56 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor.

Ozan Kabak 7. sırada

Araştırmaya göre, ilk 10 arasında bir de Türk oyuncu var. Ocak 2019'da 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a giden, bu sezon başında da 15 milyon Euro bedelle Schalke'ye transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon Euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Manchester City'nin genç yeteneği Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

İşte 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncu:

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 116 milyon Euro

Vinicius Junior (Real Madrid): 67 milyon Euro

Rodrygo (Real Madrid): 56 milyon Euro

Hudson-Odoi (Chelsea): 53 milyon Euro

Moise Kean (Everton): 38 milyon Euro

Ryan Sessegnon (Tottenham): 35 milyon Euro

Phil Foden (Manchester City): 30 milyon Euro

Ozan Kabak (Schalke): 30 milyon Euro

Sandro Tonali (Brescia): 27 milyon Euro

Max Aarons (Norwich City): 26 milyon Euro