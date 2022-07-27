En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL oldu

Her yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe konan ve tüm yıl boyunca geçerli olan asgari ücret, bu sene 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlenerek yüzde 30 oranında artırıldı. Yaşanan artış, sadece asgari ücretlileri değil, işsizlik ödeneği alanları da sevindirdi. İşsizlik maaşı alanların ödenekleri de yeni asgari ücrete bağlı olarak zamlı ödenecek.

İşsizlik ödeneği

Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında ‘işsizlik maaşı' olarak verilen ödenek veriliyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçmemektedir.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan işsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında hacze ve başkasına devre uygun değildir.

Yeni asgari ücretle beraber geçerli olan işsizlik ödenekleri

1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL'den 5 bin 137,51 TL'ye yükseltildi.

Hak kazanma şartları ve ödenek süreleri

Kişinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca; iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Ödenek alınacak süreler, sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneğinden düşülüyor.

Hizmet akdinin feshinin önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.