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En eğlenceli teneffüs! Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor

En eğlenceli teneffüs! Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor
En eğlenceli teneffüs! Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balıkgöl İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde açılan müzik eşliğinde halay çekerek eğleniyorlar.

En eğlenceli teneffüs! Öğrenciler teneffüste halay çekip göbek atıyor - Tıkla İzle

Taşlıçay ilçesindeki Balıkgöl İlkokulu'nda ders aralarında okul yönetiminin açtığı halay müzikleri eşliğinde çocuklar eğlenerek stres atıyorlar. Ders stresinin giderilmesi amacıyla bu etkinliği yaptıklarını belirten Okul Müdürü Erdoğan Aydemir, öğrenciler için ders aralarında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin en çok halay oyunlarını sevdiğini dile getiren Aydemir, çocuk eğitiminde çok ciddi etkiler oluşturan projelerinin tüm okullarda uygulanması ve örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Hüseyin Arslan

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