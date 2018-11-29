En fazla Ar-Ge çalışanı İstanbul'da

Medya takip kurumu Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında toplam 153 bin 552 kişinin Ar-Ge personeli olarak çalıştığı belirlendi. 2017 yılında toplam 153 bin 552 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışırken, personel sayısının yüzde 26,4 oranla en çok İstanbul'da yer aldığı görüldü. 2017 yılında Ar-Ge'ye harcanan parada artış yaşandığı gözlenirken, bir önceki yıla oranla 5 milyar 214 milyon artarak 29 milyar 855 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, Ar-Ge ve inovasyon başlıklarında 31 bin 226 haber yansımasının olduğu görüldü. 2017 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise bu rakamın 38 bin 649 olduğu görüldü. Teknolojide yaşanan gelişme ve ödenek artışlarının da medyaya yansıyan haber başlıklarında geniş yansıma bulduğu tespit edildi.