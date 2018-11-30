En genç aday adayı Van Erciş'ten

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere güvendiğini ve seçilme hakkını 18 yaşına indirdiğini hatırlatan Merve Kaya, kendisinin de memleketindeki gençlere hizmet edebilmek için yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanı aday adayı olduğunu söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi birinci sınıfta eğitim hayatını sürdürdüğünü söyleyen 19 yaşındaki Merve Kaya, “Cumhurbaşkanımız gençlere güvenliği için gençlerin önünü açtı, bende 19 yaşımda halkıma hizmet edebilmek için bu dava uğruna böyle bir yola çıktım” dedi.

Seçilmesi durumunda özellikle gençler ve kadınlara yönelik projelerinin hazır olduğunu kaydeden Merve Kaya, “Yaptığım projeler gençlik üzerine yoğunluklu olacağı için bu yüzden aday adayı oldum. Genç arkadaşlar için böyle bir yola çıktım, projelerim hazır. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu yetkiyi kullanmak istiyorum. Yapacağım ilk iş gençlerle ilgili olacak. Gençlerden başlayıp bayanlara geleceğim. Ben onların sesi olmak istedim, halktan bir insanım, bir aşirete mensup değilim, ilçemde tekbayan adayım. 1 aydır halkın içindeyim, özellikle genç yoğunluklu çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Aday olamasa bile aday gibi çalışmaya devam edeceğini belirten Merve Kaya, ailesi ve 8 kardeşinin de kendisine destek verdiğini kaydederek, “Ailem bu konuda en büyük destekçim. Cumhurbaşkanımız her yerde gençlerin önünü açmak için elinden geleni yapıyor. Artık genç kesime güvenilmesi gerekiyor. Ben buna kendimi hazır hissediyorum ve o yüzden buradayım, bu davadan vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Merve Kaya, Van'ın Erciş ilçesinde 18 aday adayı içinde tek bayan aday.

Derya Yetim - Fatih Erdoğan

