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En gollü maç Fenerbahçe'nin, en farklı skor Galatasaray'ın

En gollü maç Fenerbahçe'nin, en farklı skor Galatasaray'ın
En gollü maç Fenerbahçe'nin, en farklı skor Galatasaray'ın

Süper Toto Süper Lig’in ilk 14 haftasında en çok golün atıldığı karşılaşma Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-4 mağlup ettiği maç olurken, en fazla farkın oluştuğu müsabaka ise Galatasaray’ın, deplasmanda Başakşehir’i 7-0 yendiği mücadeleydi.

Süper Toto Süper Lig'de ilk 14 haftanın en gollü maçı Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Süper Lig'in 9. haftasındaki söz konusu maçta toplam 9 gol atıldı ve mücadeleyi 5-4'lük skorla Fenerbahçe kazandı. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, 3 kez beyaz noktayı gösterdi.

Gollü geçen diğer karşılaşmalar olarak da şu maçlar dikkat çekiyor:

  • 3. hafta Antalyaspor: 5 - Trabzonspor: 2
  • 4. hafta Gaziantep FK: 5 - Antalyaspor: 2
  • 12. hafta Beşiktaş: 5 - Ümraniyespor: 2
  • 12. hafta Fenerbahçe: 5 - İstanbulspor: 2
  • 14. hafta Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7

En farklı maçta kazanan Galatarasay

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, bu karşılaşmaya kadar 12 mücadelede toplam 8 gol yerken, sarı-kırmızılılar karşısında kalesinde 7 gole engel olamadı ve ağlarında gördüğü gol sayısında 15'e ulaşarak rakiplerine karşı averaj farkını kaybetti.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 6-0 ve 7. haftada evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği müsabakalar da farkın en fazla olduğu karşılaşmalar olarak dikkat çekti.

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