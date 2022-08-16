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'En Güzel Aşk Sahneleri' başlıklı okuma tiyatrosu seyircisiyle buluşacak

'En Güzel Aşk Sahneleri' başlıklı okuma tiyatrosu seyircisiyle buluşacak
'En Güzel Aşk Sahneleri' başlıklı okuma tiyatrosu seyircisiyle buluşacak

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 17 Ağustos’ta “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosunu Bodrum'da seyircisiyle buluşturacak.

İş Sanat'ın kültür ve sanat alanında özel bir program sunduğu İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 17 Ağustos'ta, “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosunu Bodrum'da seyircisiyle buluşturuyor. Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi sevilen tiyatro oyunlarından seçilen aşk sahnelerini, oyuncu Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak seslendirecek. Piyanist Eylül Ergül ve keman sanatçısı Murat Erginol'un eşlik edeceği “En Güzel Aşk Sahneleri” saat 22.00'de başlayacak.

Konser ve dinletilerden, arkeoloji ve sanat sohbetlerine uzanan programıyla İş Sanat Çarşamba Sahnesi, etkinliklerini yaz sonuna kadar Bodrum'da ücretsiz gerçekleştirecek.

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