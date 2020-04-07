En güzel Berat kandili mesajları | 7 Nisan resimli berat kandili mesajları

Bu gece Berat Kandili gecesi öncesinde binlerce kişi sevdiklerine, dost ve akrabalarına kandil mesajları gönderiyor. Bizde sizler için en güzel Berat kandili mesajlarını derledik.

2020 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

* Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Hayırlı Kandiller.

* Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

*Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz mübarek olsun..

*Allah'ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun…..

*İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

*Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin,büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Berat kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

Bugün Berat Kandili.. İşte Berat Kandilinde gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

*Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

*Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.