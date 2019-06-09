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En güzel günleri kabusa döndü

En güzel günleri kabusa döndü
En güzel günleri kabusa döndü

Malatya'da bir düğün salonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mahallesi on bin konutlar mevkiinde bulunan bir düğün salonunda düğün hazırlığı yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafı yoğun duman örtüsünün kapladığı yangında salona girme hazırlığında olan gelin ve damat ile konuklar apar topar dışarı çıkarılırken, dumanda bazı kişiler etkilendi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yangın, yaklaşık 30 dakika süren bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 

En güzel günleri kabusa dönen gelin ve damat olayın şaşkınlığını yaşarken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  

Hasan Eryılmaz

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