‘En İyi CEO' ödülü Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır'a

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayınlarından Institutional Investor'ın 2022 yılı araştırmasında BİST TUM Endeksi'nde işlem gören şirketler çevresinde oluşturulan kategoride 'En İyi CEO' olarak seçildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İki yıl arka arkaya zirveye seçilen Başarır, bu yıl ayrıca aynı kurum tarafından düzenlenen ‘Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişmekte Olan Ülkeler - Tüketici Sektörü - Yönetim Ekibi Araştırması'nda da ‘En İyi CEO' seçildi. 1998 yılında CCI'a katılan Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna, 2010 yılında Türkiye Bölge Başkanlığına atandı. Başarır, 2014 yılından bu yana çok uluslu Coca-Cola İçecek şirketinde CEO'luk görevini yürütüyor.

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