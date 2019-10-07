İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı
En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

Beymen Club’ın düzenlediği ‘BeymenClublaYazHiçBitmesin’ Fotoğraf Yarışması’nın kazananı açıklandı.

Beymen Club'ın Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf arasında Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu Feyza Çanakçı birincilik, Mehmet Aslan ikincilik, Elif Yılmaz üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL hediye çeki ile ödüllendirildi. Yarışmada finale kalan fotoğraflardan dijital sergi 8-31 Ekim tarihleri arasında seçili markanın mağazalarının dijital ekranlarında ve markanın sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.