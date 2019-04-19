En önemli küresel sorunların başında küresel iklim değişikliği geliyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel düzeyde farkındalık oluşturacak 'Yerküre'ye Saygı' projesinin tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen toplantıda yapıldı. 'Dünyanın Sigortası Sensin' mesajıyla hayata geçirilen proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sompo Japan Sigorta tarafından yapılan 'Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması'nın sonuçlarına göre, en önemli küresel sorunların başında küresel iklim değişikliğinin geldiği açıklandı. Sigorta şirketinin, 'Yer Küreye Saygı projesi' ile iklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç seviyesini artırmayı ve bireylerde davranış değişikliği oluşturmayı amaçladığı aktarıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sompo International Perakende Platformu ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. CEO'su Recai Dalaş, ''İklim değişikliği yaşanan doğal afetler dolayısıyla artık sürekli gündemimizde önemli bir yer tutuyor. Global bir sigorta grubu olarak bu konuya dikkat çekmek adına ortaya koyduğumuz projede, toplumdan aldığını yine topluma vermek amacı kadar yer küreye olan saygımızı da göstermeyi amaçlıyoruz'' dedi.

''Toplumumuzda küresel ısınma konusunda farkındalık var ancak davranışlarda uygulamalar eksik''

Sompo Japan Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu: ''Japonların en büyük değerlerinden biri olan ‘Saygı'yı yerküre için de kullanmak istiyoruz. Küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak amacıyla Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve TEMA Vakfı ile yaptığımız eğitim iş birliği ile ‘Yerküreye Saygı' projesini hayata geçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. 'Dünya'nın Sigortası Sensin' kampanyasıyla kamuoyu ile buluşturduğumuz projemizi, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan ‘Küresel İklim Değişikliği Araştırması' ile başlatıyoruz. Bu araştırmada ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koyduk. Sevindirici olan şu ki; toplumumuzda küresel ısınma ile ilgili ciddi bir farkındalık var. Ayrıca herkes bu konuda ne yapılması gerektiğini biliyor. Ancak nasıl yapılacağı konusunda davranışlarda büyük bir boşluk bulunuyor. İşte burada da biz devreye giriyoruz. Değerli proje ortaklarımızla afetlerden korunma, iklim değişikliği ile mücadelede hem toplumsal hem de bireysel olarak neler yapabileceği konusunda yol gösterici olacağız. Bu projede bizimle olan, bilgi ve tecrübesiyle bizlere ışık tutan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na ve Deniz Ataç nezdinde TEMA Vakfı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunmak istiyorum''.

''İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemler alınmalı''

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, küresel ısınmanın; atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış olarak tanımlandığını belirterek, ''Aynı yaşam biçimiyle devam edilirse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı bekleniyor. İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Burada kritik başarı faktörü; toplumu oluşturan en küçük yapının, yani bireyin, konuyu sahiplenmesi. İşte, 'Yerküreye Saygı' projesi, bireylere afetlerle başa çıkmada, doğru bilinen yanlışları düzeltmede ve günlük hayatta alınabilecek küçüklü büyüklü önlemlere dair rehberlik edecek'' açıklamasında bulundu.

Projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ''TEMA Vakfı olarak; geleceğimizi tehlikeye sokan iklim değişikliğine karşın sigorta şirketi ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında bir eğitim programı geliştiriyoruz. Bu yıl ilkokullarda başlayacağımız eğitim programını her geçen yıl genişleterek sürdüreceğiz. Hedefimiz; 2019 yılında minimum 5 bin öğrenciye ulaşmak. Proje sonunda da yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

Yerküreye saygı projesi kapsamında yapılan, İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sompo Japan Sigorta tarafından hayata geçirilen ‘Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması' sonuçları yayınladı. Araştırma; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar'ın liderliğinde, Türkiye'yi temsil eden 18-54 yaş aralığında toplam bin 261 kişi üzerinde ve 6 odak grup çalışması ile gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan her 4 kişiden 3'ünün küresel iklim değişikliği konusunda endişe duyduğu belirlendi.

İklim değişikliğinin sonu; kuraklık ve çölleşme

Araştırmaya göre, küresel iklim değişikliği sonucunda dünyada kuraklık ve çölleşmenin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 17 olurken, yüzde 13'ü su kaynaklarının azalacağını, yüzde 8'i tek mevsim yaşanacağını ve aşırı hava olaylarının artacağını, salgın hastalıkların artacağını öngördüğünü belirtti. Aynı zamanda Türkiye'de aşırı hava olaylarında artış olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 84 olarak açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'de iklim değişikliği yaşandığını düşünenlerin oranı ise yüzde 63 olurken, iklim değişikliği en önemli küresel sorun olarak görülüyor.

Murat Ergin - Uğur Çetin