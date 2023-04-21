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En tatlı bayram geleneği devam ediyor

En tatlı bayram geleneği devam ediyor
En tatlı bayram geleneği devam ediyor

Muş’un Karabey köyünde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken, ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekleyen köy halk geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

En tatlı bayram geleneği devam ediyor - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı'nın en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği, Muş'un Karabey köyünde tüm renkleri ile devam ediyor. Vatandaşlar, bayramın başlamasıyla birlikte evlerinin önünde ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekledi. Çeşit çeşit çikolataların dağıtıldığı bayramda çocuklar poşetlerle şeker topladı.

Kapı kapı gezip şeker toplayan çocuklardan Cemre Yıldırım, bayramların çok güzel olduğunu belirterek, “Bugün bayram. Tüm evleri gezdik. Bugün akşama kadar şeker toplayacağız, çok güzel şekerler topladık” dedi.

Şeker toplayan bir diğer çocuklardan Ayşe Güzel, sabah erken uyandığını ifade ederek, “Bugün bayram olduğu için çok mutluyum. Akşama kadar gezerek tüm köyden şeker toplayacağız” şeklinde konuştu. Kardeşleri ve kuzenleri ile birlikte şeker toplayan çocuklardan Hayrunisa Batır ise, “Bugün bayramımız çok güzel geçti. Kuzenlerim, arkadaşlarım ve kardeşlerim ile birlikte şeker toplamaya çıktık. Bugün bizim çok mutlu bir gündü” diye konuştu.

İshak Güngör

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