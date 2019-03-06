En ucuz internet kullanan ülke belli oldu

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, internet kullanım ücretlerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in İngiltere Merkezli Cable firmasından ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyadaki en ucuz internetin Hindistan'da olduğu görüldü. Böylelikle Hindistan'ın ortalama 1 gb veri için sadece 0,26 dolar harcadığı saptandı. Hindistan'ı bu bağlamda 1 gb veri için 0,27 dolar harcayan Kırgızistan takip etti.

Türkiye listenin başlarında yer alıyor

Türkiye ise bu listenin başlarında yer alırken, 1 GB veri için ortalama 2,25 dolar harcadığı kaydedildi. Buna karşın en pahalı internetin Afrika ülkesi olan Zimbabve'de olduğu görülürken, 1 gb veri için 75,20 dolar harcadıkları belirlendi. Zimbabve'yi 65,83 dolar ile de Ekvator Ginesi takip ettiği kayıtlara geçti.

İnternet başlığı altında 91,9 yazılı haber yapıldı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında internet başlığı altında 165 bin 54 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak görüldü. 2019'un başında bu yana çıkan haber adetleri ise 27 bin 245 olarak kayıtlara geçti.