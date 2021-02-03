En Uygun Evcil Hayvan (Kedi - Köpek - Kuş) Mamalarını Nerede Bulabilirim?

Evlerde beslenen canlılar ne olursa olsun mamalar ile beslenme ihtiyaçları giderilebilir. Onlara vereceğiniz et ya da süt gibi ürünlerin içerisindeki besin değerlerinin çok yüksek olduğunu ve mamaların bu seviyelere ulaşamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak mamalar artık çok daha özel işlemlerden geçirilerek üretiliyor ve besin değerleri oldukça yüksek seviyede.

Kedi Maması ve köpek maması satın alırken dikkat ettiğiniz etmenlerin tamamını karşılayan mamaları bulmak mümkün. Çok kolay kullanılabilen bir mama alabileceğiniz gibi en besleyici ya da lezzetli mamayı da tercih edebilirsiniz. Bunların tamamına Zoo.com.tr sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün. Yüzlerce farklı mama çeşidi arasından seçimlerinizi yaparsanız dostlarımız için en doğru ürünleri satın almış olursunuz.

Toplu Alımlarda En Uygun Fiyatlar - Zoo.com.tr

Bazı mama türleri çok uzun süre dayanabilme özelliğine sahiptir. Özellikle kuru mayalar paketlerinden çıkarılmadıkları sürece aylarca dayanabilirler. Bu durum mamaların toplu olarak satın alınabilmesine imkân tanımaktadır. Çok daha yüksek miktarlarda mama alınırsa sürekli olarak bu alışverişlerin yapılmasına gerek olmaz.

Zoo sitesinden satın alınacak olan mamalarda oldukça yüksek gramajları görmek mümkün. Küçük paketlerde mama almak yerine onlarca kiloluk mamalar arasından seçimlerinizi yapabilir ve uzun süre mama alışverişi ile uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz. Üstelik bu mamaların birim fiyatları çok daha düşük olacak.

Ödül Mamaları İle Eğitim Çok Kolay

Evlerde beslenen canlıların büyük bir kısmı eğitilebilmektedir. Balıklara dahi bazı şeyler rahatlıkla öğretilebilir. Bu sebeple de evcil hayvan sahipleri zamanlarının bir kısmını evcil dostlarımızın eğitimine harcamalıdır.

Eğitimin en kolay gerçekleştirilme şekli ödüllendirme yöntemidir. Yapılan doğru hamleler sürekli olarak ödüllendirilirken dostlarımızın birçok farklı şey öğrenmesi sağlanır. Devamlı olarak kullanılabilecek ödül mamalar sizlere bu imkânı sunuyor. Zoo sitesinden alacağınız mamalar ile evcil dostlarımızı çok daha kolay bir şekilde eğitebilirsiniz.

Kaynak: https://www.zoo.com.tr

