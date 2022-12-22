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En uzun gecede Bursa'da Cem Adrian rüzgarı

En uzun gecede Bursa'da Cem Adrian rüzgarı
En uzun gecede Bursa'da Cem Adrian rüzgarı

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, Bursa’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

En uzun gecede Bursa’da Cem Adrian rüzgarı - Tıkla İzle

Cem Adrian, dün gece Bursa'da sevenleriyle buluştu. 21 Aralık'ın en uzun gece olması sebebiyle Cem Adrian, Bursalı müzikseverleri şarkılarıyla adeta mest etti. Adrian, eşsiz yorumuyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Şarkı aralarında dinleyenlerine düşüncelerini de aktaran Cem Adrian, Bursa'da ilk kez 15 yıl önce sahneye çıktığını belirtti. Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, kendisini dinlemeye gelen Bursalı dinleyicilere teşekkür etti. Bursa'nın ve Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Cem Adrian, geceyi unutulmayacak konserler arasına eklediğini dile getirdi.

Muharrem Vurucular
 

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