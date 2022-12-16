En uzun gecede koş ya da pedalla

Koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eşzamanlı olarak gerçekleşen yarışta; koşu 8K, koşu 20K, ultra maraton 45K ve bisiklet 30 olmak üzere 4 ayrı kategoride kıyasıya mücadele yaşanacak. Alanda etkinlikler yarın saat 16.00'da başlayacak, yarışların başlangıç ve bitiş saatleri ise 18.00 ile 02.00 arasında. Hafta boyunca ve yarış esnasında beklenen yağış sonrası ağırlaşacak olan parkurda yarışmacılar, birbirleriyle olduğu kadar çamura ve olumsuz hava koşullarına karşı da mücadele edecek.

Muharrem Çam



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