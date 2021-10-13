En yaşlı Van kedisi 'Paşa' 14 yaşına girdi

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri özenle bakıldığı için uzun ömürlü oluyor. Özellikle aslan yürüyüşüyle dikkat çeken ‘Paşa', 14 yaşına girerek kedi evinin en yaşlı kedisi oldu.

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama yaşının 9-10 yaş olduğunu belirtti. Kedilerinin uzun yaşamasının bakımla ilişkili olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya, “Bu kediler 20 yaşına kadar da yaşayabiliyor. Bu yüzden kedilere özenle bakılıyor. Çünkü koruma altında bir ırkı temsil ediyoruz. Buradaki kediler ne kadar uzun yaşarsa bizler de o derece mutlu oluyoruz. Özellikle damızlıkta kullandığımız bu kedilerden uzun süre yavru alama imkanı doğuyor. Bu yüzden buradaki hayvanlarda 14 yaş ve daha yukarısını görmek mümkündür” dedi.

“Paşa'nın uzun süre yaşaması gurur verici”

Kedi evinde her hayvanın bir isminin olmadığı ama bazı kedilerin özellikleriyle ön plana çıktığını ve bu yüzden isim alabildiğine dikkat çeken Kaya, “Paşa'da bu kapsamda değerlendirdiğimiz bir kedidir. Van kedilerinin orijinaline yakın bir hayvandır. Bu yüzden damızlıkta kullanılıyor. Paşanın bu kadar uzun süre yaşaması bizim için gurur vericidir. İnşallah daha uzun süre yaşar” diye konuştu.

Gen yakınlığının oluşmasını geciktirmek adına bir kediyi üst üste sürekli damızlıkta kullanmadıklarını dile getiren Kaya, Paşa isimli kedinin de çok sayıda yavrusunun olduğunu kaydetti.

Yılmaz Sönmez

