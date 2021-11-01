Endişe uyandıran göçükler

Tepebaşı'na bağlı Nemli mahallesinde 2007 yılında lisansının bittiği ve faaliyetin durdurulduğu öğrenilen maden ocağında çökmeler meydana gelmeye başladı.

Özellikle göletin yakınındaki bölgelerde su sızıntılarının neden olduğu iddia edilen göçükler büyük tehdit oluşturuyor. Yerleşim yerlerinin yanı başında oluşan göçükler evleri tehdit edecek durum geldi.

Bazı evlerin bahçe duvarlarının da göçükten etkilendiği görüldü. Bölgeye giden yolda görülen eğimli çatlaklar, göçüklerin çoğalacağını işaret ediyor.

Mahalle halkının can ve mal kaygısıyla yetkililere başvurusu sonucu Tepebaşı Belediyesi ekipleri bölgeyi çitlerle çevirerek güvenlik önlemi aldığı görülürken göçükler hakkındaki araştırmaların başlatıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

