Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem



Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.