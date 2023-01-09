İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Endonezya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'ya bağlı Tanimbar Adaları'nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, depremin 95 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğü 7.9 olarak açıklandı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.