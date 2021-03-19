Endonezya, AstraZeneca aşısının kullanımına yeniden başladı

İngiliz-İsveç merkezli firması AstraZeneca tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısı, pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı Avrupa ülkelerinde aşının kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa'nın hemen ardından Endonezya da AstraZeneca aşısını askıya alan ülkeler arasında yer almıştı. Son kararın ardından Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu belirtilerek kullanımına onay verdi. Kurum açıklamasında, "AstraZeneca aşısının faydaları, olası risklerden ağır basıyor" ifadeleri kaydedildi. Covid-19'dan ölüm riskinin çok daha fazla olduğuna dikkat çekilen Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Bu nedenle, toplum hala Covid-19'a karşı belirlenen programa göre aşı olmak zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Siti Nadia Tarmizi yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının dağıtımının haftaya pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Aşıyı ne kadar erken dağıtırsak, bu salgından o kadar erken kurtulabiliriz" dedi.

AstraZeneca aşısının domuz ürünü içerdiği iddiası

Endonezya Ulema Konseyi Fetva Komisyonu Başkanı Asrorun Niam Sholeh, AstraZeneca aşısının acil durum nedeniyle Müslümanlar tarafından kullanılmasının onaylandığını kaydetti. Uzmanlar tarafından helal aşıların bulunmaması nedeniyle aşı yapılmamasının neden olduğu tehlikelere dikkat çektiğini aktaran Sholeh, "Endonezyalı Müslümanlar, toplum bağışıklığını sağlamak ve Covid-19 salgınından kurtulmak için hükümet tarafından uygulanan Covid-19 aşılama programına katılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sholeh, Endonezyalıların çoğunluğunun Müslüman olduğu göz önüne alındığında, salgının kontrol altına alınması veya artık acil bir durum olması halinde hükümetin helal aşıların varlığını garanti altına almak için daha çalışması gerektiğini vurguladı. Komisyon Başkanı Sholeh, AstraZeneca aşısının üretim sürecinde domuzlardan proteinleri parçalayan bir enzim olan "tripsin" kullandığını kaydetti.

Öte yandan AstraZeneca ve diğer aşı üreticileri tarafından yapılan açıklamada, domuz ürünlerinin Covid-19 aşılarının bir parçası olmadığı belirtildi.