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Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan batan denizaltı mürettebatının ailesine yeni ev sözü

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan batan denizaltı mürettebatının ailesine yeni ev sözü
Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan batan denizaltı mürettebatının ailesine yeni ev sözü

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 25 Nisan’da enkazına ulaşılan denizaltıda hayatını kaybeden 53 mürettebatın ailesi için yeni evler inşa edeceklerini söyledi.

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali adasının 60 mil açıklarında kaybolan KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına geçtiğimiz pazar günü ulaşılmış, denizaltındaki 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, batan denizaltı mürettebatının aileleri ile Doğu Java'da bulunan deniz hava üssünde bir araya geldi. Widodo burada yaptığı açıklamada, mürettebatın ailelerine yeni ev sözü vererek, “Sizin isteklerinize uygun şekilde evler inşa edeceğiz" dedi.

 

Widodo, hayatını kaybeden mürettebatın askeri rütbelerinin yükseltileceğini ve çocuklarının eğitimini finanse edeceğini de söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kederli aileler hayatını kaybeden 53 askere saygılarını sunmak için Endonezya'nın farklı bölgelerinde toplanarak, askerlerin cesetlerinin denizden çıkarılması için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Bali açıklarında kaybolan denizaltının 4 gün sonra enkazına ulaşılmış ve 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

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