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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Endonezya ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından “Plevne Marşı" ile paylaştı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi’den 'Plevne Marşlı' paylaşım - Tıkla İzle

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 20-21 Aralık 2020 tarihlerindeki ziyaretinin ardından Instagram hesabında “Plevne Marşı”nın eşlik ettiği bir video paylaştı. Marsudi paylaşımında, Bakan Çavuşoğlu'nun son 15 yılda Endonezya'yı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olduğuna, pandemi sürecinde gerçekleşen bu ziyaretin Endonezya-Türkiye ortaklığının önemini yansıttığına dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde Endonezya'yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Widodo, Dışişleri Bakanı Marsudi ve Savunma Bakanı Subianto'yla görüşmeler gerçekleştirmişti.

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