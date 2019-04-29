Endonezya seçimlerinde 270'ten fazla görevli yorgunluktan öldü

Endonezya'da yetkililer, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimlerde milyonlarca oyu saatlerce elleriyle saymak zorunda kalan en az 270 sandık görevlisinin yorgunluğa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, bunun tarihin en büyük tek günlük oylamadan 10 gün sonra gerçekleştiğini açıkladı. Bir yetkiliye göre çalışanlar ellerinde milyonlarca oy pusulasını sayarak uzun saatler harcadıkları için yorgunluktan kaynaklanan hastalıklardan öldü.

Endonezya Genel Seçim Komisyonu (KPU) sözcüsü, oylamaya nezaret eden bin 878 çalışanın ise hastalandığını söyledi. Oy sayımı halen devam ederken ölü sayısının artmasından korkuluyor. Sağlık bakanlığı, tıbbi seçim tesislerini hasta olan seçim personeli için yardıma çağırdı.

Endonezya'nın seçim komisyonu, işçilere yaptığı muamele nedeniyle eleştiriliyor. Başkan adaylarından Prabowo Subianto'nun kampanya danışmanı Ahmad Muzani, “KPU, personelin iş yükünü yönetmekte ihtiyatlı değil” dedi.

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan seçimlerde devlet başkanlığı ve ulusal ile bölgesel parlamento seçimleri birleştirildi. Bunun üzerine aynı gün yapılan seçimlerde sandık başına giden 193 milyon seçmen 3 alanda oy kullandı.

Serkan Bayar