Endonezya'da 10 bin 29 yeni Covid-19 vakası görüldü

Endonezya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 29 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 31 milyon 233 bin 959'a ulaştığı bildirildi. Yeni tespit edilen vakaların 4 bin 32'si Batı Cava'da, bin 86'sı Jakarta'da, bin 101'i Orta Cava'da, 473'ü Doğu Cava, 351'i Banten kentlerinde kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saat içinde 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 596'ya yükseldi.

JAKARTA