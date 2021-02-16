İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da 10 bin 29 yeni Covid-19 vakası görüldü

Endonezya'da 10 bin 29 yeni Covid-19 vakası görüldü
Endonezya'da 10 bin 29 yeni Covid-19 vakası görüldü

Endonezya'da son 24 saatte 10 bin 29 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 959'a yükseldi.

Endonezya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 29 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 31 milyon 233 bin 959'a ulaştığı bildirildi. Yeni tespit edilen vakaların 4 bin 32'si Batı Cava'da, bin 86'sı Jakarta'da, bin 101'i Orta Cava'da, 473'ü Doğu Cava, 351'i Banten kentlerinde kayıtlara geçti.
Ülkede son 24 saat içinde 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 596'ya yükseldi.

JAKARTA 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.