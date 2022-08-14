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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Laikit kasabasından yaklaşık 158 kilometre uzaklıkta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin denizin yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin 5,9 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Ayrıca deprem nedeniyle tsunami meydana gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
Deprem nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

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