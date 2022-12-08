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Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da merkez üssü Batı Java bölgesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Endonezya'da Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMGK) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50'de merkez üssü Batı Java bölgesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 104 kilometre derinlikte kaydedildiği, tsunami tehlikesinin oluşmadığı aktarıldı. Deprem Sukabumi kentinin yanı sıra başkent Jakarta ve çevresinde de hissedildi. Sarsıntının ardından halk, evlerini terk etti. Bazı yapılarda da maddi hasar meydana geldiği görüldü.
 

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