Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Doğu Java eyaletinde yerel saatle 13.07'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bali Adası'ndan da hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin bulunmadığı belirtildi. Yerel yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.



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