Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Sulawesi Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Melonguane'nin 112 kilometre güneybatısı olan depremin deniz yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği aktarıldı.

Yerel saatle 07.43'te meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi. Öte yandan, Sulawesi Adası açıklarında dün 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.