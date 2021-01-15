Endonezya'da 6.2 şiddetinde deprem: 35 ölü

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 kişi hayatını kaybederken Majene'de 637 kişinin yaralandı. Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntıları toprak kaymasına neden oldu.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede 60'dan fazla ev, 2 otel ve vali ofisinde hasar meydana geldi. Yetkililer 2 kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi.

Tsunami uyarısının yapılmadığını ancak artçı sarsıntıların devam edebileceğini ifade eden yetkililer, yeni bir depremin tsunamiyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

2018 yılında 6.2 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve tsunaminin yaşandığı Palu'da binlerce kişi hayatını kaybetmişti.