Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamaya göre Endonezya'nın Java Adasında yerel saatle 19.58 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 25 kilometre derinlikte kaydedilirken, merkez üssünün Yogyakarta Özel Bölgesi'ne bağlı Bantul kasabası açıkları olduğu belirtildi. Yogyakarta bölgesi ve Orta Java eyaletinde onlarca ev, ofis, sağlık ve eğitim merkezinde hafif hasar meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında, sarsıntıyla birlikte halkın panikle kaçıştığı görüldü.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.