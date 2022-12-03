Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Java eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 118 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, başkent Jakarta'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı. Batı Java eyaletinin merkezi Bandung'da yaşayanlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, şiddetli sarsıntılar hissettiklerini ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Batı Java'daki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

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