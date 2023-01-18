İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Sulawesi bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Melonguane açıkları olan deprem, 64 kilometre derinlikte kaydedildi. Kuzey Sulawesi'nin Manado şehrinde güçlü bir şekilde hissedilen depremin ardından insanların panikle kendilerini dışarı attığı belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami dalgaları riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.