Endonezya'da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Jakarta'nın kuzeyinde yer alan ve ‘İslam Merkezi Ulu Camii' olarak geçen caminin kubbesinde çıkan yangın şehrin birçok yerinden görülürken çevrede paniğe neden oldu. Yenileme çalışmalarının devam ettiği ve tadilat halinde olduğu belirtilen cami, yangın sırasında çevreye şiddetli siyah duman saçtı.

Merkezi bir bölgede yer alan cami olay yerine sevk edilen 21 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde itfaiye personeli sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken, yaşanan felaket sonrası caminin içinden gelen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.



Kaan Çolak



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