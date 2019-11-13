İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da canlı bomba saldırısı: 6 yaralı

Endonezya'da canlı bomba saldırısı: 6 yaralı
Endonezya'da canlı bomba saldırısı: 6 yaralı

Endonezya’da 24 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, polis merkezi önünde kendini havaya uçurdu ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Endonezya'nın Medan kentindeki bir polis merkezine sabah saat 05.00 sularında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil ve 4 polis memuru yaralandı. Ulusal Polis Ekipleri Sözcüsü Dedi Prasetyo, öğrencinin “yalnız kurt” adlı intihar bombacısı olduğunu ifade etti. Prasetyo, saldırıda kullanılan bomba malzemeleri ile saldırgana ait vücut parçalarının incelenmek üzere adli tıpa gönderildiğini belirterek, “Bomba türünü belirlemek için olay yerinde bulunan tüm parçalar adli tıp tarafından test edilecek” dedi.

Saldırı, eski güvenlik bakanına yönelik terör saldırısından 1 ay sonra gerçekleştirildi.

Endonezya'nın terörle mücadele birimi Densus 88, bombacının ülkede bir dizi saldırı gerçekleştiren Jamaah Ansharut Daulah (JAD) gibi radikal bir grupla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Sözcüsü Fadjroel Rahman ise medyada yer alan açıklamasında, “Failler ve terörist gruplar yasalar uyarınca yakalanacak ve adalet önüne çıkarılacak” dedi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluğa sahip ülkesi olan Endonezya'da son yıllarda yurt içindeki militanlık yeniden canlandı, polis saldırıların sık sık hedefi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.