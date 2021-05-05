Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

Endonezya'da devlete bağlı ilaç şirketi Kimia Farma'nın birkaç çalışanının korona virüs test aparatlarını yıkayıp yeniden kullandığı ortaya çıktı. Polis, skandal uygulamanın Kuzey Sumatra bölgesinin Medan kentindeki Kualanamu Havaalanı'nda geçtiğimiz Aralık ayından bu yana sürdüğünü, çubukların 9 bin yolcu üzerinde kullanılmış olabileceğini belirtti. Yerel haber kuruluşu Detik'e göre, yolculardan gelen yanlış pozitif test sonuçları şikayetleri üzerine polis, geçtiğimiz hafta yolcu kılığına girmesi için bir sivil memur görevlendirdi. Görevli memurun pozitif test sonucu aldığında diğer polis memurları test merkezine baskın yaptı ve yeniden kullanılan test kiti ele geçirildi.

5 firma çalışanı gözaltında

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen baskının ardından Kimia Farma şirketinin Medan sorumlusu da dahil olmak üzere 5 çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, test çubuklarını yıkayıp satış için yeniden paketledikleri gerekçesiyle sağlık ve tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Yerel basına göre test çubuğu dolandırıcılığından elde edilen karın yaklaşık 1.8 milyar rupi (124 bin 800 Dolar) olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bu karın, şüphelilerden birinin evinin inşası için finanse edilip edilmediği de araştırılıyor.

Merkezi başkent Jakarta'da bulunan Kimia Farma tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden olaya karışan personellerin işine son verildiği duyuruldu.