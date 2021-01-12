İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı
Endonezya'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait SJ 182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer uçağa ait kara kutuya ulaşıldığını duyurdu. Java Denizi'nden çıkarılan kara kutunun incelenmek üzere limana getirileceği bildirildi.

Kara kutunun incelenmesi sonucu uçağın düşüş nedeninin açıklanması bekleniyor.
Öte yandan uçakta 10'u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları kimlik tespiti için hastaneye götürülmüştü. Şu ana kadar yalnızca 1 kişinin kimliği tespit edilebilmişti. Polis, kimliği tespit edilen kişiyi kabin görevlisi Okky Bisma olarak açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.