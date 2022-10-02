Endonezya'da futbol maçında izdiham!

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki futbol maçında yaşanan izdihamda can kaybı revize edildi. İzdihamın ardından 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığını tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edildi. Yetkililer hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında 1 çocuğunda bulunduğunu aktardı.

Yaşamını yitirenler arasında 2 polisin de olduğunu söyleyen Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler. Sahaya 3 bin kişi girdi" dedi. Yetkililer, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını açıkladı.

Maçlar askıya alındı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo olayın ardından yaptığı açıklamada, PSSI tarafından başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, BRI Liga 1'deki tüm maçların askıya alınması talimatını verdi. Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa ise yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını söyledi.

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